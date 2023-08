Peter Klein & Yvonne Woelke: Finale Abrechnung! Jetzt packen sie wirklich ALLES aus

In ihrem ersten YouTube-Video auf Peter Kleins Kanal packen der Ex von Iris Klein und Yvonne Woelke nun die Fakten auf den Tisch. Was lief wirklich zwischen ihnen, als Peter noch mit Iris zusammen war? Darauf haben die beiden eine klare Antwort - nichts! Peter beteuert, dass das Interview der beiden, das Auslöser für die Eifersucht von Iris war, nur aufgrund von Markierungen auf dem Boden, die die beiden haben nah beieinander stehen lassen, falsch aufgefasst werden konnte. Auch auf die Vorwürfe, sie hätten so viel Zeit zu Zweit im Hotel Versace verbracht, verteidigt sich Yvonne: "Das Versace Hotel ist nicht besonders groß, man konnte sich eigentlich nur begegnen. [...] Wir haben wirklich nicht die ganze Zeit aufeinander gehockt". Was vor allem die Gerüchte geschürt hätte, wären die Instagram-Follower. Sie schickten Iris immer wieder Nachrichten und versuchten Peters Untreue zu beweisen - mit Storys, die laut Yvonne und ihm nichts beweisen würden.

Dass Iris Klein nur aufgrund der Zusendungen von fremden Instagram-Nutzern so reagiert habe, ist für Yvonne nicht nachvollziehbar. Sie lässt verlauten: "Wenn die Situation jetzt so für mich gewesen wäre, dann würde ich mir einen Beweis erhoffen, ich würde nie handeln, wenn ich keinen Beweis hätte".

Auch nachdem sich Peter unter Tränen in einem Interview direkt an seine Iris wandet und ihr beteuert hatte, dass er sie liebe, wollte ihm die Mutter von Daniela Katzenberger keinen Glauben schenken und warf ihm vor, die Tränen seien nicht echt und er würde dieses Interview nur führen, um Yvonne besser dastehen zu lassen. Das sei völliger Schwachsinn, laut Peter: "Zu dem Zeitpunkt war das, was ich da geäußert habe, ehrlich!"

Peter und Yvonne beteuern somit weiterhin, dass in Australien nichts zwischen ihnen lief. Ob das nun wirklich die ganze Wahrheit ist, wissen nur die beiden.