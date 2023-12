Iris & Peter Klein: Versöhnung! Er hat wieder einen Platz in ihrem Leben

Nachdem Iris Klein ihrem Ex Peter Klein ins "Promi Big Brother"-Haus folgte, war Drama vorprogrammiert: Nach dem angeblichen Fremdgeh-Skandal Anfang dieses Jahres war noch einiges zwischen dem ehemaligen Paar zu klären. Mehrere von dem großen Bruder initiierte Annäherungsversuche scheiterten, vor allem Iris warf Peter sein Verhalten immer wieder vor.

Doch als Iris das Haus verlassen musste, war nicht nur die Katzenberger-Mama emotional: Auch Peter standen bei der Verabschiedung Tränen in den Augen. "Ich denke, wir werden uns draußen nochmal treffen, ganz privat unter vier Augen.", sagte Iris bei ihrem Auszug noch über ihren Ex und wünscht ihm, "dass er das Ding rockt". Klingt so, als hätten sich die beiden Streithähne versöhnt!