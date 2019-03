Isabel Edvardsson: Mann Marcus ist ihre größte Stütze

und Marcus Weiß sind seit vielen Jahren ein Herz und eine Seele. Sie lernten sich 2003 beim Tanzen kennen, nachdem sie von ihren Trainern verkuppelt wurden. Die beiden verstanden sich auf Anhieb gut und verliebten sich später unsterblich ineinander. Die damals 21-Jährige zog von Schweden nach Deutschland und begann mit ihrem Liebsten eine erfolgreiche Tanzkarriere. Diese beendete das Paar jedoch 2007 und konzentriert sich seitdem auf andere Dinge – beispielsweise Isabels eigene Tanzschule!

Wer ist Isabel Edvardssons Mann?

Marcus Weiß kam 1974 in Hamburg zur Welt und ist eigentlich gelernter Masseur und medizinischer Bademeister. Im Alter von 13 Jahren begann er mit dem Turniertanz und startete schon wenig später eine erfolgreiche Karriere als Tanzsporttrainer. Seine Beziehung zu Isabel kommt trotz des anhaltenden Erfolges nicht zu kurz. Seit 2017 krönt ein gemeinsames Baby ihre Liebe. Der kleine Knirps heißt Mika - Ein Name mit Verbindung zu Isabels Heimat Schweden. "Meine schwedische Herkunft soll Mika auch mitbekommen. Ich werde nur schwedisch mit ihm sprechen, damit er das lernt. Er hat auch das große Glück, dass er zwei Staatsbürgerschaften hat“, erklärt sie im Gespräch mit „Gala“.

Süße Liebeserklärung an ihren Mann

Isabell genießt die Zeit mit ihrer kleinen Familie in vollen Zügen. Obwohl sie ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushält, lässt sie sich hin und wieder zu süßen Schnappschüssen und Liebesbekundungen hinreißen. So auch am Vatertag! "Der Weg mit dir, immer zusammen, immer Hand in Hand. Wir haben jetzt jemanden, dem wir den Weg zeigen können und das ist das Größte und Schönste, was wir je erlebt haben. Happy Father's Day, My Love", schrieb die Blondine im März 2018 auf ihrem -Account. Hach, wie süß!