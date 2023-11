Jamie Foxx: Sexueller Missbrauch? Frau verklagt Hollywoodstar!

Britney Spears

Ihre Mutter verscherbelte ihre Sachen im Netz

Nicht nur ihr Vater machte ihr Probleme, auch ihre Mutter kommt in Britney Spears Buch "The Woman in Me" nicht gut weg: Die 68-Jährige soll schon seit 2018 heimlich gebrauchte Kleidung ihrer Tochter im Netz zu Geld gemacht haben!