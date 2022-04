Jan Josef Liefers & Anna Loos: Eindeutige Botschaft! Endlich bricht SIE ihr Schweigen

Plötzlich stehen wieder alle Zeichen auf Liebes-Comeback. Als Anna Loos in diesen Tagen durch Berlin spaziert, zeigt sie sich in einem grauen Pullover mit der Aufschrift "Future", also "Zukunft". Eine heimliche Botschaft für Jan – ein Hoffnungsschimmer für ihre Ehe?

Dass der 57-Jährige seiner Frau sehr wehgetan hat, sollte er mittlerweile selbst eingesehen haben. Um ihr zu zeigen, wie wichtig sie ihm ist, sagte er gerade Sätze, die wie eine öffentliche Entschuldigung klingen! "Wenn jemand seine Untaten nicht bereut und seine Fehler nicht sehen will, darf ihm dann trotzdem vergeben werden? Oder soll man vielleicht gerade solchen Menschen vergeben, und zwar für sich selbst, für den eigenen Seelenfrieden?", fragt er vieldeutig in einem Interview mit "Bunte". Und weiter sagt er: "Ich glaube zwar nicht an Gott, aber an die Kraft von Aufklärung, Menschlichkeit, Vergebung und Liebe."

Es scheint, als hätte Liefers für die Liebe gekämpft – und gewonnen. "Ich versuche jeden Tag, ein besserer Mensch zu werden", verspricht er.