Jan Josef Liefers & Anna Loos: Peinliche Liebes-Show! Ihre Fassade bröckelt

Was für eine Bilderbuch-Beziehung: Dieser Gedanke kommt einem, wenn man Anna Loos und Jan Josef Liefers beim Emotion-Award in Hamburg so zuschaut. Fast schon filmreif präsentieren die beiden sich vor den anwesenden Fotografen. Sie können kaum die Finger voneinander lassen, Anna zeigt ihren (neuen?) Ring in die Kamera und lacht. Trotzdem wirken die beiden bei ihrer peinlichen Liebesshow irgendwie künstlich.