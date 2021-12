Jana Schölermann und Thore Schölermann: Das Baby ist da!

Dabei verraten sie auch direkt den Namen ihrer kleinen Tochter. Das "kleine Schölermannchen", wie sie ihre Eltern liebevoll nennen, hört auf den zuckersüßen Namen "Ilvi". Mama und Papa sind stolz wie Otto und widmen ihrer Kleinen gefühlvolle Worte: "Unsere kleine ilvi! Ehrlich gesagt, weiß ich überhaupt nicht was ich schreiben soll denn keine Worte der Welt könnten beschreiben wie dankbar wir sind und was wir für dich empfinden!!". Hach, wie schön! Auch ihre Promi-Kollegen kommen gar nicht aus dem Schwärmen heraus. Unter vielen Anderen hinterlassen Annemarie Carpendale, Rebecca Mir sowie auch Jana Ina Zarrella ihre Glückwünsche zur Geburt. Das rührt Neu-Papa Thore und schreibt: "Uff ! So viele lieben Worte !!! Danke euch !!!". Damit bleibt nur, der kleinen Familie alles erdenklich Gute und eine tolle erste Kennenlernzeit zu wünschen!

Ebenfalls in der Kennenlernzeit befinden sich Valentina Pahde und Rúrik Gíslason. Oder sind sie bereit darüber hinaus? Diese Bilder sagen mehr als tausend Worte. Mehr dazu im Video: