Janina Reimann: "Was denn nun?" Große Verwirrung um Sohn Charlie!

Für Söhnchen Charlie stand zuletzt ein neuer, großer Lebensabschnitt an. Der älteste Nachwuchs der Auswanderer-Tochter kam in den "Kindergarten" – oder in dem Alter etwa doch in die 1. Klasse? Genau das fragten sich auch die Fans auf Instagram, denn Janina Reimann postete zur Feier des Tages ein Foto ihres Kleinen mit der Überschrift: "Schulkind! Erster Tag im Kindergarten."