Janina Youssefian: Magerwahn! Große Sorge um die 39-Jährige

Auf ihren letzten Instagram-Schnappschüssen vor dem Einzug ins Camp wirkt Janina noch mal deutlich schlanker als sonst – und die einzig verbliebenen Rundungen hat sie einem Paar Silikoneinlagen zu verdanken. Natürlich ist es verständlich, dass sich die Teilnehmer im TV-Urwald von ihrer schönsten Seite zeigen möchten – vor allem, wenn sich bei schwüler Hitze nichts kaschieren lässt: "Ich habe 20 Bikinis dabei. Mein halber Koffer besteht aus Bikinis", berichtete Janina vor der Abreise nach Südafrika.

Aber ist es wirklich clever, sich schon vorher eine Null-Diät zu verordnen, wenn die eigentliche (unfreiwillige) Hungerkur doch erst noch ansteht? Denn klar ist wohl: Bei einem Angebot aus Hülsenfrüchten und gelegentlichen Kamelhoden wird niemand am Büfett über die Stränge schlagen…

Dass der dürftige Speiseplan im Dschungel ziemlich auf den Magen schlägt, mussten auch schon frühere Teilnehmerinnen wie Reality-Star Elena Miras (29), Model Fiona Erdmann (33), It-Girl Kader Loth (49) oder Sarah Knappik (35) feststellen. Vor allem für das ehemalige "GNTM"-Sternchen hatte die Zwangs-Diät während der Staffel 2011 sichtbare Folgen: "Ich habe zehn Kilo abgenommen. So dünn wie nach dem Dschungel war ich noch nie in meinem Leben. Im Spiegel konnte man jede Rippe einzeln sehen", berichtete Sarah später in einem Interview. Ähnlich erging es Fiona, die nach ihrem Auszug aus dem Camp 2013 bei 1,74 Meter Körpergröße nur noch magere 52 Kilo auf die Waage brachte! Und auch Kader wog 2017 nach ihrem Aufenthalt in der Freiluft-WG nur noch knapp 44 Kilo, klagte anschließend: "Ich bin sehr geschwächt und fühle mich ausgesaugt."

Aber: Die frisch verschlankte Janina scheinen diese dramatischen Aussagen offensichtlich nicht beeindruckt zu haben! Ohnehin ist ihr Dschungelaufenthalt schneller vorüber als gedacht...