Janine Pink & Stefan Mross: Bittere Demütigung in aller Öffentlichkeit

Nachdem öffentlichen Liebes-Outing von Stefan Mross und der ehemals besten Freundin seiner Ex-Frau Anna-Carina Woitschack, schaltet sich nun eine weitere Freundin der Sängerin ein. Die ehemalige "Promi Big Brother"-Gewinnerin Janine Pink weiß nämlich: Das mit Stefan und seiner Neuen läuft schon seit letztem Sommer!

Gerade erst machte er es offiziell: Nach dem Anna-Carina bereits vor einigen Wochen bekannt gab, wieder in festen Händen zu sein, scheint nun auch Stefan Mross sein neues Liebesglück in Eva Luginger gefunden zu haben. Das Problem an der ganzen Sache ist: Eva ist die ehemals beste Freundin von seiner Ex-Frau!

Doch als wäre das nicht schon genug, kommt jetzt ans Licht, dass der Schlagerstar bereits vor einem Jahr mit Eva angebandelt haben soll...