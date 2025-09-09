Jannik Kontalis: Neue Freundin nach Kaulitz-Turtelei

Das Jannik mit Bill Kaulitz (36) rumturtelte ist noch gar nicht so lange her. Erst letztens war der „Prominent getrennt”-Kandidat zu Bills Poolparty nach Los Angeles eingeladen worden. In einem Interview erzählte Kaulitz, dass sich die beiden gerade kennenlernen würden. Doch scheinbar hat es zwischen den beiden nicht gefunkt, da Jannik Kontalis (29) dem Tokio-Hotelsänger auf Instagram entfolgt ist.