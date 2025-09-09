Jannik Kontalis: Neue Freundin nach Kaulitz-Turtelei
Der Reality-TV-Star ist glücklicher denn je! Aber stopp: Die neue Flamme an seiner Seite ist nicht Bill Kaulitz! Wer jetzt in seiner Küche steht und was hinter dem Versteckspiel steckt …
Jannik Kontalis bei „Prominent Getrennt” 2025.
© RTL
Die Gerüchteküche brodelt gewaltig!
Realitystar Jannik Kontalis und Streamerin Yonca Hagen sorgen gerade für ordentlich Wirbel im Netz – denn immer mehr Hinweise deuten auf ein mögliches Liebes-Comeback oder sogar eine ganz neue Romanze hin.
Da scheint ja Kontalis Liebesleben eine gewaltige Achterbahnfahrt zu sein: vom Tokio-Hotelstar zur Influencerin. Der „Make Love, Fake Love“-Gewinner wurde zuletzt von Ex-Freundin Yeliz Koc (31) öffentlich geoutet – sie behauptete, Jannik stehe eigentlich auf Männer. Für viele Fans war das ein echter Schock!
Doch jetzt der plötzliche Richtungswechsel: Jannik wird wieder mit einer Frau gesichtet – und nicht mit irgendwem! Yonca Hagen, erfolgreiche Streamerin und TikTok-Star, soll ihm aktuell den Kopf verdreht haben.
Ist Jannik Kontalis wieder frisch verliebt?
Yonca postete ein auffälliges Foto – direkt aus Janniks Küche! Ist das der Beweis für ein geheimes Treffen? Immerhin häufen sich seit Wochen die Indizien – von auffälligen Likes über subtile Story-Replies bis hin zu gemeinsamen Events hinter den Kulissen.
Das Jannik mit Bill Kaulitz (36) rumturtelte ist noch gar nicht so lange her. Erst letztens war der „Prominent getrennt”-Kandidat zu Bills Poolparty nach Los Angeles eingeladen worden. In einem Interview erzählte Kaulitz, dass sich die beiden gerade kennenlernen würden. Doch scheinbar hat es zwischen den beiden nicht gefunkt, da Jannik Kontalis (29) dem Tokio-Hotelsänger auf Instagram entfolgt ist.
Was lief zwischen Jannik und Giuliano Hediger?
Kurz nach seinem Auftritt in der Reality-Show machte plötzlich ein neues Gerücht die Runde: Sind Jannik und Reality-Kollege Giuliano Hediger flirty miteinander? Die beiden reagierten prompt mit einem ironischen Spaß-Video – und schoben dem Flirt-Talk damit (vorerst) den Riegel vor.
Doch damit nicht genug: Jetzt wird Jannik auch noch mit Single-Mama und Streamerin Yonca Hagen in Verbindung gebracht! Was wirklich zwischen Single-Mama Yonca Hagen und Jannik Kontalis läuft, ist noch unklar. Bislang kam noch kein offizielles Statement von den beiden Internet-Sternchen.