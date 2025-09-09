Yeliz Koc wirft Jannik Kontalis Betrug mit Comedian vor
Beim großen Wiedersehen von „Prominent getrennt“ erhob Yeliz Koc schwere Vorwürfe gegen Jannik Kontalis und sprach vom Betrug mit einem Comedian. Doch was ist wirklich dran an den Behauptungen?
Hat Jannik Yeliz wirklich mit einem Comedian betrogen – und wenn ja, mit wem?
© RTL
Die Wiedersehens-Show von „Prominent getrennt” versprach Drama – und hielt Wort. Yeliz Koc stellte Jannik Kontalis öffentlich an den Pranger. Vor laufender Kamera sagte sie, mehrere Bekannte hätten ihr berichtet, dass Jannik während ihrer Teilnahme im Dschungelcamp eine Affäre mit einem Comedian gehabt habe. „Ich habe mehrere solcher Nachrichten bekommen“, betonte sie.
Vorwürfe von Yeliz sorgen für Knall beim Wiedersehen
Als sie den Namen des Mannes aussprach, griff RTL ein und piepte die Stelle weg. Um wen es sich dabei handelt, wird auch im weiteren Verlauf der Sendung nicht aufgeklärt. Für die Zuschauer blieb die Szene trotzdem ein Schockmoment. Unterstützung bekam Yeliz von ihrem Mitstreiter Nico Müller: Er bestätigte, entsprechende Nachrichten von ihr erhalten zu haben. Während Yeliz die Vorwürfe detailliert darlegte, zeigte sich Jannik hingegen eher wortkarg. „Typisch Yeliz halt. Was soll ich dazu sagen?“, reagierte er genervt. Besonders störte ihn, dass sie das Thema als Trennungsgrund darstellte. „Das stimmt halt nicht. Das ist komplett gelogen“, stellte er klar.
Endgültiges Aus für Yeliz und Jannik
Die Eskalation reiht sich in eine ganze Serie von Schlagzeilen rund um Janniks Privatleben ein. Nach der Trennung von Yeliz folgte ein überraschendes Liebes-Comeback Anfang 2025, das im April schon wieder in die Brüche ging. Parallel tauchten Fotos auf, die ihn eng umschlungen mit Bill Kaulitz zeigten – die Spekulationen über eine neue Beziehung oder ein mögliches Outing ließen nicht lange auf sich warten. Aktuell wird Jannik außerdem mit Streamerin Yonka Hagen in Verbindung gebracht.
Beim Wiedersehen wurde deutlich: Zwischen Yeliz und Jannik herrscht eisige Stimmung, und eine Versöhnung ist ausgeschlossen. Nach Fremdgeh-Gerüchten, öffentlicher Abrechnung und neuen Liebes-Spekulationen scheint endgültig klar: Dieses Kapitel ist abgeschlossen – und bleibt ein TV-Skandal, über den wohl noch lange gesprochen wird.