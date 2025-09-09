Als sie den Namen des Mannes aussprach, griff RTL ein und piepte die Stelle weg. Um wen es sich dabei handelt, wird auch im weiteren Verlauf der Sendung nicht aufgeklärt. Für die Zuschauer blieb die Szene trotzdem ein Schockmoment. Unterstützung bekam Yeliz von ihrem Mitstreiter Nico Müller: Er bestätigte, entsprechende Nachrichten von ihr erhalten zu haben. Während Yeliz die Vorwürfe detailliert darlegte, zeigte sich Jannik hingegen eher wortkarg. „Typisch Yeliz halt. Was soll ich dazu sagen?“, reagierte er genervt. Besonders störte ihn, dass sie das Thema als Trennungsgrund darstellte. „Das stimmt halt nicht. Das ist komplett gelogen“, stellte er klar.