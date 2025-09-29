Jannik Kontalis: Spiel mit dem Feuer! Fliegt jetzt alles auf?

Jannik Kontalis (29) tanzt aktuell anscheinend auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig. Vor wenigen Wochen wurde seine Turtelei mit Bill Kaulitz (36) öffentlich, er besuchte ihn sogar in L.A. Doch gleichzeitig soll er die Influencerin Yonca Hagen gedatet haben, wie er selbst gegenüber RTL bestätigte: „Wir daten uns. Das ist der aktuelle Stand”.