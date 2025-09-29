Bill oder Yonca?

Jannik Kontalis: Spiel mit dem Feuer! Fliegt jetzt alles auf?

Jannik Kontalis ist offenbar kein Kind von Traurigkeit. Erst die Wiesn-Knutscherei mit Bill Kaulitz, jetzt zeigt er sich schon wieder mit einer Frau …

Jannik Kontalis posiert für „Prominent getrennt".

Jannik Kontalis hatte eine Turtelei mit Bill Kaulitz.

VonInTouch Redaktion

Jannik Kontalis (29) tanzt aktuell anscheinend auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig. Vor wenigen Wochen wurde seine Turtelei mit Bill Kaulitz (36) öffentlich, er besuchte ihn sogar in L.A. Doch gleichzeitig soll er die Influencerin Yonca Hagen gedatet haben, wie er selbst gegenüber RTL bestätigte: Wir daten uns. Das ist der aktuelle Stand”.

Doch erst kürzlich wurde der Realitystar wieder mit dem Tokio Hotel”-Frontmann sehr vertraut auf dem Oktoberfest gesichtet – die beiden haben sogar geknutscht!

Jetzt postet Yonca Hagen plötzlich ein Foto der beiden. Für wen schlägt Janniks Herz denn nun?

Steht Jannik Kontalis zwischen den Stühlen?

Als die Influencerin ein Spiegelselfie von ihr und Jannik auf Instagram postet, auf dem er liebevoll den Arm um sie legt, werden Fans stutzig: Sind die beiden jetzt etwa ein Paar?

Auch Bill lässt nichts anbrennen:
Bill Kaulitz und sein Bruder Tom geben Interviews auf dem roten Teppich.
„Vergeben“
Bill Kaulitz und Influencer turtelnd gesichtet

Das Bild zeigt war lediglich, dass die beiden zusammen in Amerika unterwegs und offenbar sehr vertraut miteinander sind, doch Fans zählen hier eins und eins zusammen.

Was mit Bill Kaulitz ist oder ob Jannik einfach beide gleichzeitig datet, weiß wohl nur er selbst. Doch wer mit dem Feuer spielt, sollte aufpassen. Man kann sich schnell die Finger verbrennen…

