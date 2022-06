Jasmin Herren: Krasser Abnehm-Erfolg! So verlor sie 9 Kilo

Jasmin nimmt ihre Fans dann noch mit zu ihrem Termin, um sich ihre nächste Spritze abzuholen und beteuert noch einmal: "Das hat super funktioniert". Ihre Ärztin Dr. Selma Uygun erklärt darauf hin in Jasmins Instagram Story weiter, was bei einer Lifestyle-Kur zu beachten ist: "Es kann jeder machen. Wir brauchen Blutwerte. Ein großes Blutbild. Und es ist ganz wichtig, dass die Schilddrüsenwerte sowie die Leberwerte bestimmt werden." Für Jasmin scheint es der richtigere Weg zu sein um an ihr Body-Ziel zu gelangen. Nach anfänglicher Übelkeit, hat ihr Köper sich nun auch an die Spritzen gewöhnt, obwohl sie diese davor gehasst hätte.

