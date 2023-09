Jasmin Herren: Verliebt in einen 23-Jährigen Studenten!

Jasmins neuer Freund heißt Philipp Bender, ist 23 Jahre alt und noch Student. Nebenbei arbeitet er an seiner Karriere als Schlagersänger. Der Schlager ist auch das, was die beiden zusammenbrachte: Früher schrieb er Jasmins Songs, irgendwann fiel ihm ein Tontechniker aus, weshalb Jasmin spontan einsprang (Das brachte sich Jasmin selbst bei, um Willi bei Auftritten zu helfen). Das brachte sie näher, Ende April wurden sie dann ein Paar. "Jetzt hat das Versteckspiel endlich ein Ende.", sagt Jasmin gegenüber "Bild".

Auch beruflich starten Jasmin und Philipp gemeinsam durch: Im Mai veröffentlichte das Paar ihren ersten gemeinsamen Malle-Song "Wir trinken wieder" - doch zu dem Zeitpunkt hielten sie ihre Liebe noch geheim. "Anfangs war das für uns selbst erschreckend, auch wegen des Altersunterschieds.", erklärt Jasmin. Doch das schreckte weder Jasmin noch Philipp letztendlich ab. Die beiden wurden ein Paar und zogen sogar nach nur zwei Monaten zusammen! Die 44-Jährige kann sich - trotz des Altersunterschiedes von 21 Jahren - ein Leben mit Philipp vorstellen: "Philipp ist sehr weit im Kopf. Für uns sind wir beide 35.", stellt sie fest.

Ob sie und Philipp wirklich zusammen passen, will Jasmin nun in der neuen Joyn-Reality-Show "Forsthaus Rampensau Germany" herausfinden. In der Show werden neun Promi-Paare auf 1300 Metern Höhe in einem Selbstversorger-Forsthaus in Österreich ziehen. Ob ihre Liebe das aushalten wird?