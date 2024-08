Alessia Herren im "Sommerhaus" 2024: Kiosk-Flirt! So lernte sie den Vater ihres Babys kennen

Ganze 2 Jahre lang hielten Alessia und Can ihre Beziehung geheim. "Ich finde, gewisse Dinge sollte man einfach privat halten", begründet die Tochter von Willi Herren diese Entscheidung. Doch ein süßer Grund zwang die Turteltauben schlussendlich doch dazu, ihre Liebe offiziell zu machen: die Schwangerschaft mit ihrem ersten gemeinsamen Nachwuchs! Als Alessia erfuhr, dass sie in freudiger Erwartung ist, beschloss sie, dem Versteckspiel ein Ende zu setzen und stellte der Öffentlichkeit erstmals ihren Freund Can vor. Doch von süßen Pärchen-Fotos fehlte trotzdem zunächst jede Spur.

Erst Anfang 2023 zeigte die Reality-TV-Bekanntheit den Vater ihres Babys erstmals im Netz. Was ihre Fans damals noch nicht wussten? Für das Paar stand Großes an! Genauso geheim wie die ersten Jahre ihrer Beziehung hielten Alessia und Can nämlich auch ihre Hochzeit. Wie später herauskam, ließen sie sich im Februar 2023 klammheimlich standesamtlich in Köln trauen.