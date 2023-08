Neue TV-Show wie "Squid Game": Diese Reality-Stars sind dabei

Allerdings soll die neue Spielshow nicht auf Netflix laufen, sondern für den Konkurrenz-Streamingdienst Amazon Prime in Frankreich gedreht werden. Aktuell wird mit dem Titel "The Greatest Player" (dt. "Der größte Spieler") gearbeitet. In der Show, die im französischen Original "Les Cinquante" (dt. "Die Fünfzig") heißt, treten 50 Kandidaten in mehreren Geschicklichkeitsspielen gegeneinander an. Am Ende können sie eine Summe von 50.000 Euro einsacken.

In der deutschen Version mit dabei sollen Reality-Stars wie Gigi Birofio, Serkan Yavuz, Jill Lange, Walentina Doronina, Jasmin Herren, Giulia Siegel, Jenny Elvers und Cora Schumacher sein. Offiziell bestätigt wurde dies allerdings noch nicht.

Wann die Show erscheinen wird, ist ebenfalls noch unklar.