Jasmin Tawil: Erneutes Drama! Jetzt ermittelt sogar die Staatsanwaltschaft

Nachdem es gerade erst ruhiger um Jasmin Tawil wurde, folgt nun doch das nächste Drama. In den vergangenen Monaten machte die ehemalige "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin einige Schlagzeilen: Nachdem sich ihr Freund von ihr trennte, soll Jasmin unter anderem in Costa Rica in eine Psychiatrie eingewiesen worden sein, ihr Sohn wurde ihr daraufhin weggenommen. Doch dann schien erst alles auf ein Happy End auszulaufen: Nachdem sie wieder in Deutschland war, versöhnte sich Jasmin mit ihrem Vater, es gab sogar Hoffnung, das Sorgerecht für ihren Sohn zurückzubekommen. Doch jetzt der nächste Schock, denn jetzt ermittelt die Flensburger Staatsanwaltschaft...