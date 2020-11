Jeanette Biedermann über ihre Ehe: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

Auch wenn bei Jeanette und Jörg der Hausseegen manchmal schief hängt, kann sich di Sängerin ein Leben ohne ihren Ehemann einfach nicht mehr vorstellen. So ergänzt sie: "Wir führen eine gute Beziehung. Wir arbeiten echt, echt viel, das muss ich sagen. Manchmal tut es mir ein bisschen weh, dass wir uns wenig sehen, weil er ist natürlich als musikalischer Leiter bei 'Voice' und so voll eingespannt ist. Und er ist sehr beliebt bei den Künstlern. Er wäre jetzt auch auf vielen Tourneen mit gewesen und so weiter. Und ja, insofern sieht man sich manchmal nicht ganz so oft." Doch Jeanette fügt abschließend hinzu: "Aber, nun gut, dafür haben wir ja noch eine Hälfte Zeit, dass wir das noch nachholen können." Ob uns die Beauty in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein...