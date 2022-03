Brad Pitt & Jennifer Aniston: Jaa, es ist Liebe!

Eine zweite Chance für die Liebe

Mittlerweile sollen sich Brad und Jennifer schon seit einiger Zeit gemeinsam in der Stadt der Liebe aufhalten. "Es ist kein Zufall, dass Brad und Jen beide zur gleichen Zeit in Paris sind", sagt ein Insider aus Brads Umfeld gegenüber der US-"InTouch". "Sie verstecken sich seit Monaten im Hotel-Penthouse. Sie gehen ab und an raus und essen zu Abend in einem Café oder belegen irgendwo Kunstkurse. Aber die meiste Zeit sind sie sehr diskret. Wenn Jen arbeitet, macht Brad sein Ding."

In ihrer teuren Suite (25 000 Dollar pro Nacht) sollen sie ganze sechs Monate zusammen verbringen wollen, um zu schauen, was passiert. Ob die Liebe letztendlich siegt, wird sich zeigen...

Haben Brad Pitt und Jennifer Aniston etwa eine heimliche Tochter?