Jennifer Aniston und Brad Pitt: Hochzeitshammer! Sie feiern ihr zweites Glück

Nach seiner Scheidung 2005 will das Ex-Ehepaar die Sache noch sehr diskret angehen lassen. Ganze sechs Monate wollen Brad und Jen miteinander in Paris verbringen – fernab vom Hollywood-Trubel. Sogar auf seinem Weingut "Château Miraval" in Südfrankreich ist sie mittlerweile gewesen. Ein eindeutiger Liebesbeweis von Brad, dem das Anwesen nach seiner Scheidung von Angelina Jolie (46) nur noch zur Hälfte gehört. Aber spätestens da hat er gewusst: Jennifer war und ist die Liebe seines Lebens! Warum also lange warten? Deswegen plant er jetzt den Heiratsantrag. Und wo könnte der in Paris romantischer sein als auf dem Eiffelturm ... Da kann auch Jennifer Aniston nur noch "Ja" sagen.