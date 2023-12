Jennifer Lopez: Missbrauchs-Skandal um ihren Ex!

In der Tat: 1999 griff der Rapper im Streit über ein Musikvideo einen Angestellten an, wurde zu einem Anti-Aggressions-Training verdonnert. Im selben Jahr besuchte Diddy mit J.Lo einen New Yorker Club, als dort eine Schießerei ausbrach. Zwar konnte dem Rap-Star keine Beteiligung nachgewiesen werden, doch später wurde gegen ihn wegen illegalem Waffenbesitz und Bestechung ermittelt. "Ich habe in dieser Beziehung nur geweint und bin komplett durchgedreht", so Jennifer später. Klar ist wohl: Mit der Trennung zog J.Lo damals die Reißleine. Vielleicht gerade noch rechtzeitig …

In Cassies Klageschrift heißt es über Diddy: "Ihr Chef, einer der mächtigsten Männer der Unterhaltungsindustrie, und ein bösartiger, grausamer und kontrollierender Mann." Und ein Mann mit einem Milliardenvermögen! P. Diddy und seine Ex-Freundin sollen sich mittlerweile außergerichtlich geeinigt haben – gegen Zahlung einer hohen Geldsumme. Diddys Anwalt Benjamin Brafman, der übrigens auch schon Harvey Weinstein zeitweise in dessen Prozess vertrat, wies die Vorwürfe im Namen seines Mandanten als "widerlich und ungeheuerlich" zurück. Allerdings haben sich mittlerweile zwei weitere mutmaßliche Opfer sowie ein ehemaliger Bodyguard mit ähnlichen Vorwürfen gemeldet …