Jenny Elvers nach der Trennung von Marc: Jetzt schreibt sie rote Zahlen

Zahlen sind für die Moderatorin das reinste Grauen, gesteht sie jetzt. Deswegen hatte Jenny auch nie etwas mit ihren Finanzen am Hut. Gerade von Geldanlagen "hab ich nicht so viel Ahnung." Was als Selbstständige eine Herausforderung ist. Es könne ja immer passieren das eine große Zahlung fällig wird, also muss man gut haushalten. Das gelang Jenny Elvers aber zeitweise so gar nicht. Sie investierte ihre Kohle lieber in schicke Accessoires als in Rücklagen...

