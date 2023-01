Jenny Elvers & Marc Terenzi: Die ganze Wahrheit über die Trennung! Sie packt endlich aus

So schnell wie die Liebe von Jenny Elvers und Marc Terenzi begonnen hat, so schnell war sie dann auch wieder vorbei. Viele Fans haben nicht daran geglaubt, dass die Beziehung zwischen den beiden halten kann. Und leider kam es dann wirklich so... Nun spricht die blonde Schönheit erstmals ganz offen über das Liebes-Aus und verrät, warum die beiden getrennte Wege gehen mussten.