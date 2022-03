Jenny Elvers & Marc Terenzi: 7 Gründe, warum ihre Beziehung kaum Chancen hat

4. ÖFFENTLICHE LIEBE

Während Jenny sich nach ihren wilden Jahren in Privatangelegenheiten eher zurückhält, sieht das bei Marc anders aus: Zwar versuchte er, mit seiner Viviane, einer erfolgreichen Unternehmerin, endlich ruhiger zu werden – vergeblich, das Glück zerbrach. Und wie man Marc kennt, brechen jetzt stürmische Zeiten an! Wie Jenny da mithalten will?

5. HEIMATLOS IN BERLIN

Die ehemalige Heidekönigin und Skandal-Queen hatte den Absprung fast geschafft, zog sich ins beschauliche Lüneburg zurück und versuchte sich als ernst zu nehmende Schauspielerin. Doch die Sucht nach Aufmerksamkeit und der Rückfall ins Trash-TV zog sie immer öfter nach Berlin … Und Marc? Der flog gerade bei seiner Ex aus der Villa und dürfte ziemlich verzweifelt auf der Suche nach einer neuen Bleibe in der Hauptstadt sein. Nur: Wer soll das bezahlen …?

6. SUFF-VERGANGENHEIT

"Der Alkohol hätte mich fast umgebracht", gestand Jenny mal im Interview nach ihrem Suff-Skandal-Auftritt im TV und ihrer Therapie. Sie schaffte sie den Absprung, ist heute trocken. Auch Mark gab kürzlich zu, süchtig nach dem Suff gewesen zu sein – mithilfe seiner Ex kam er davon los. Zwei Ex-Alkoholiker – ob das so eine gute Idee ist?

7. FAKE-VORWÜRFE

Die völlig überraschende Beziehung wirft Fragen auf: Selbst engste Wegbegleiter haben ein Schmunzeln im Gesicht, wenn man sie auf Jenny und Marc anspricht. Gefunkt haben soll es ausgerechnet in einem neuen Reality-Format ("Club der guten Laune", Sat.1). Aber echt oder nicht: Auf das Paar dürften so einige Hürden in der Zukunft warten – spätestens, wenn die rosarote Brille abgelegt ist …

