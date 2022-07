Jenny Fankhauser: Süße Liebes-Erklärung an ihren Baby-Papa Steffen

In Steffen König hat die einstige Dschungelkönigin wohl nun letztendlich wirklich ihren Traumprinzen gefunden. Die beiden erwarten aktuell sogar ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs und könnten nicht glücklicher sein. Wie Jenny Frankhauser verriet, stand ein Baby wohl schon länger auf ihrer Wunschliste: "Es war geplant und es ist ein absolutes Wunschkind". Dass Steffen ein guter Vater sein wird, steht für die Tochter von Iris Klein außer Frage. Warum sie ihren Steffen so liebt, lässt sie jetzt in einer Instagram-Fragerunde durchsickern: