Jenny Frankhauser: Bitteres Baby-Drama in der Schwangerschaft

In den Kommentaren werden Stimmen laut, wie: "Wollt Ihr in irgendwann zeigen? Weil die Herzen sind ja sehr sporadisch" oder "Das Herzchen auf der Nase könnt ihr euch sparen denke ich". Zu viel für Löwen-Mama Jenny Frankhauser!

Sie meldet sich in ihrer Instagram-Story zu Wort und schreibt: "Zu der Frage, warum die Herzchen über Damians Gesicht 'soooo klein' sind: Nein. Er bleibt verdeckt, jedoch versuche ich immer trotzdem irgendwie Emotionen zu zeigen, deshalb ist der Mund meist zu sehen, was ich nicht schlimm finde! Und PS nochmal an alle: Wir machen das, was wir für richtig halten. Für uns passt es so wie wir es handhaben."

Dann meldet sie sich nochmal persönlich in ihrer Story zu Wort und gibt zu: "Ich nehm mir ja sowas nicht zu Herzen, aber ich hatte gerade irgendwie Lust, voll auszuflippen. Muss manchmal sein. Ich schieb's auf die Hormone". In der Schwangerschaft spielen die ja gerne einmal verrückt. Jedoch ob schwanger oder nicht, solche Kritik an ihren Mami-Qualitäten im Netz will sich Jenny nicht mehr gefallen lassen.