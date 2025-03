Jenny Frankhauser: Mama-Glück ein Jahr nach der Geburt!

Jenny selbst richtete bewegende Worte an ihren Sohn und brachte ihre Freude und Dankbarkeit zum Ausdruck. "Mein kleiner Schatz. Nun bist du ein Jahr alt. 12 Monate voller wunderbarer Momente und Meilensteine liegen hinter uns. Du machst mich jeden Tag mit deinem breiten Lächeln und deinen zuckersüßen Grübchen zur glücklichsten Mama dieser Welt", schreibt sie unter anderem emotional unter der Fotoreihe.

Schon in den vergangenen Monaten hatte sie immer wieder betont, wie sehr sich ihr Leben durch Milan verändert habe – und das vollkommen zum Positiven! "Du bist so schlau, ehrgeizig und weißt genau, was du willst", schwärmt Jenny über ihren zweiten Nachwuchs.