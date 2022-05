Jenny Frankhauser: Traurige Babynachrichten

Wassereinlagerungen, Sodbrennen, Hautprobleme – für Jenny ist ihre erste Schwangerschaft kein Honigschlecken! Auf Instagram jammert sie: "Mein Sodbrennen bringt mich fast um. Fühlt sich an, als würde mein kompletter Hals bis in den Magen anfangen zu brennen." Und auch die Nerven liegen blank: Mal sind es Wutanfälle, dann wieder Panikattacken, die die Dschungelkönigin heftig aus dem seelischen Gleichgewicht bringen. Oje … Zum Glück weiß Jenny dennoch zu schätzen, was für ein Wunder ihr Body da gerade vollbringt – und verbreitet auf Insta zwischendurch auch positive Vibes: "Sei liebevoll zu deinem Körper und dankbar dafür, was er gerade leistet!"