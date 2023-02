Jenny Frankhauser: Vier Monate nach der Geburt liegt ihr Glück in Scherben

Regelmäßig hagelt es Kritik von anderen Müttern, die gnadenlos alles auseinandernehmen, was Jenny im Netz erzählt. Ob Essen, Schlafen, Sitzen oder Reisen, plötzlich wird die Community zur gigantischen Experten-Bubble für frühkindliche Erziehung… Und dabei wird gern mal übers Ziel hinausgeschossen! Etwa, nachdem die Influencerin berichtete, sie wäre wegen akuter Stillprobleme "durch die Hölle gegangen" und schließlich auf Fläschchen umgestiegen. Das reichte vielen Mamas schon, um zu Unrecht auf Jenny loszugehen! Doch es geht weiter: Ziegenmilch als Ersatznahrung? "Dann doch lieber auf Mutter Natur zurückgreifen", wissen die User. Und die Zubereitung in der Spezialmaschine? "Die Rezensionen auf Amazon sind nicht so besonders. Hoffe, ihr lest das und recherchiert mal", heißt es dazu. Offenbar ist Jenny in den Augen der kritischen Mütterrunde nicht mal in der Lage, ihr Kind richtig zu halten: "Sein Köpfchen wird leider zu wenig bis gar nicht festgehalten, war schon mal zu sehen. Ist doch aber wichtig."

Puh… Kein Wunder, dass Jenny von den ständigen Belehrungen die Nase voll hat: "Ich bin selten geschockt, weil ich bin schon viel gewohnt. Aber die Mütter-Mafia macht mich sprachlos!"

Auch interessant: