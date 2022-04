Jenny Frankhauser: Zoff mit Schwester Daniela? Sie verrät die schonungslose Wahrheit

Jenny spricht Klartext

Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan wissen, ob noch Eifersucht zwischen Jenny und Daniela herrscht. "Die gab es nie. Das wurde so nur immer verkauft", stellt sie klar. "Ich war immer die böse, neidische Schwester und wusste nie wirklich, was ich falsch mache, außer, dass ich meinen eigenen Weg gehen wollte, eine eigene Person sein wollte, wie jeder Mensch."

Doch alles, was Jenny sagte, wurde ihrer Meinung nach als Konkurrenzkampf gedeutet. Deshalb gehe sie ihren Weg alleine, um dem "Geschwätz" aus dem Weg gehen zu können. "Ich war nie neidisch, missgünstig, böse. Ich gönne jedem meiner Familie doppelten Erfolg bei allem, was sie tun." Heute freut Jenny sich darüber, dass sie ihren eigenen Weg eingeschlagen hat. "Drehe meine eigene Doku, kaufe ein Haus für meine kleine Familie und bekomme ein Wunschkind. Ich könnte glücklicher und dankbarer nicht sein."

Und auch Schwester Daniela freut sich mit Sicherheit sehr für sie. Denn trotz der Gerüchte sind die beiden ein unschlagbares Team...