Jeremy Pascal Wollny: So schön ist seine Freundin Sophie

Ohne seine Familie hat Jeremy Pascal Wollny still und heimlich den Neuanfang mit seiner Freundin Sophie gewagt. Die brünette Schönheit hat den Wollny-Spross mit ihrem bezaubernden Lächeln und ihrem Astralkörper gekonnt um den Finger gewickelt.

Es ist noch gar nicht so lange her, da stand Jeremy Pascal Wollny gemeinsam mit seiner Mutter Silvia und seinen zehn Geschwistern für " - Eine schrecklich große Familie" vor der Kamera. Doch irgendwann wurde es dem männlichen Wollny-Spross zu bunt in Neuss. Nachdem Papa Dieter Wollny seine Familie 2012 verließ, ging auch Jeremy Pascal ein Jahr später seiner Wege. Heute hat der 23-Jährige seine Ursprungsfamilie längst durch eine neue ersetzt. Gemeinsam mit seiner Freundin Sophie wagte Jeremy Pascal den Neuanfang mit Kind und Heim.

Sophie: Diese Schönheit liebt Jeremy Pascal

Mit seiner Freundin Sophie schwebt Jeremy Pascal Wollny seit einigen Jahren im Siebten Himmel. In der gemeinsamen Zeit hat sich das einstige Pummelchen in einen echten Muskelmann verwandelt. Dank Sophie legt der 23-Jährige heute großen Wert auf sein Äußeres. Kein Wunder, denn bei so einer hübschen Freundin sollte sich Jeremy-Pascal lieber ins Zeug legen. Die Brünette hat nicht nur schöne Haare, sondern auch ein umwerfendes Lächeln. Auf ihrem Account stellt Sophie immer wieder ihre Schönheit unter Beweis.

Jeremy Pascal Wollny: Seine Tochter Jouline-Melodie ist sein Schatz

Doch nicht nur ihr hübsches Gesicht verzaubert, sondern auch ihren Astralkörper braucht Sophie nicht zu verstecken. Normalerweise ist die Brünette gertenschlank, doch ihre süße Schwangerschaftskugel aus dem letzten Jahr kann sich wirklich sehen lassen. Erst im Januar 2019 erblickte die gemeinsame Tochter von Jeremy Pascal und Sophie das Licht der Welt. Seither spielt der süße Nachwuchs mit dem ungewöhnlichen Namen Jouline-Melodie die erste Geige im Leben der beiden Verliebten. Doch so ganz aus den Augen verlieren wird Jeremy Pascal seine hübsche Freundin sicherlich trotzdem nicht...

