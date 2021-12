Jessica Paszka & Johannes Haller: Hochzeit geplatzt? Jetzt kommt alles anders

Ein herber Rückschlag für das Paar. Sie hatten schon alles so gut geplant, Jessica hatte sogar schon das Brautkleid ausgesucht. Dazu lässt sie ebenfalls erste Hinweise durchsickern: "Ja, also… es ist nicht gerade schlicht. Also es muss schon gefeiert werden. Ich bin ganz ehrlich: Wenn wir ganz schlicht feiern werden, dann sehe ich ein bisschen blöd aus. Also dafür ist es ein bisschen zu pompös". Da es sich bei der Feier in Österreich aber erstmal um die standesamtliche Hochzeit im kleinen Kreis mit Eltern und Trauzeugen dreht, wird die ehemalige Rosenverteilerin bestimmt bei der Hochzeit im großen Kreise noch die Gelegenheit haben ihr Traumkleid zu tragen. Nun aber erst einmal toi toi toi, dass ihre Hochzeit in Österreich ohne große Komplikationen stattfinden kann!

