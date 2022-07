Jessica & Johannes Haller: "Goodbye Deutschland"-Hammer! Jetzt packt sie aus

Auf Instagram lässt Jessica Haller ihre Community immer wieder an süßen Familienmomenten auf Ibiza teilhaben. Immer wieder teilt die Ex-Bachelorette Einblicke in ihr Leben mit Mann Johannes Haller und ihrer Tochter Hailey-Su. Bislang beschränkt sich das jedoch auf Social Media. Wollen Jessica und Johannes nun größer denken? In einer Fragerunde auf ihrem Kanal wurde die einstige "Der Bachelor"-Kandidatin nun auf die Auswanderer-Show "Goodbye Deutschland" angesprochen. Ein neugieriger Fan wollte wissen, wieso sie noch nicht in dem VOX-Format zu sehen sind, da es doch super zu ihrer kleinen Familie passen würde. Schnell nimmt die 32-Jährige ihren Fans jedoch den Wind aus den Segeln und erklärt in 3 Punkten genau, wieso sie sich nicht in der Auswanderer-Doku sieht: