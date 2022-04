Jim Carrey: Überraschendes Aus! Er kehrt Hollywood den Rücken

"Ich gehe in den Ruhestand. Ich meine es ziemlich ernst", gesteht Jim Carrey gegenüber "Access Hollywood". Vielmehr möchte sich die Schauspiel-Legende seinem Privatleben widmet, wie er im Interview beschrieb: "Ich mag mein ruhiges Leben wirklich, und ich liebe es wirklich, Farbe auf Leinwand zu bringen, und ich liebe mein spirituelles Leben." Es scheint nicht nur so zu sein, dass Carrey für den Rest seines Lebens genug Geld verdient hat, sondern auch alles in seiner Karriere erreicht hat, was er sich je erträumt hat. "Ich habe genug. Ich habe genug getan. Ich bin genug", wie er erzählt.

Doch ist es wirklich eine endgültige Entscheidung? Vermutlich nicht, denn Jim machte eine vielsagende Andeutung: "Das kommt darauf an – wenn die Engel irgendeine Art von Drehbuch mitbringen, das in Goldtinte geschrieben ist, das mir sagt, dass es für die Leute wirklich wichtig sein wird, es zu sehen, könnte ich".