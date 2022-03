Pamela Anderson: Beauty-Desaster! Sie ist kaum noch wiederzuerkennen

Mitte April feiert Pamela Anderson ihr Debüt am Broadway. Die Schauspielerin ist nämlich Darstellerin im Muscial "Chicago" und wird dort in die Rolle der "Roxie Hart" schlüpfen. Für Pamela ein echter Grund zur Freude! Sie sieht die Teilnahme an der Show als riesen Chance und freut sich auf ihr Comeback: "Ich habe das Gefühl, dass es an der Zeit ist. Ich brauche eine Herausforderung. Ich musste etwas tun. Ich brauchte das hier. Ich war eine Weile weg, und jetzt bin ich wieder da.". Doch den Zuschauern sticht die völlig veränderte Mimik der "Baywatch"-Darstellerin viel mehr ins Auge...