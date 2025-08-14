Moderatorin Sophia Thomalla führt wie gewohnt durch die Folgen. Direkt in der ersten Challenge, bei der die Kandidaten Schlauchboote aufpumpen müssen, macht sie eine klare Ansage: "Heute geht es um etwas, mit dem ihr euch als Reality-Stars bestens auskennt: heiße Luft." Den berühmt-berüchtigten "Boom Boom Room" hingegen, nehmen die Reality-Stars erstmal mit Zurückhaltung wahr: : Calvin O. etwa, bekannt aus "Too Hot To Handle", zweifelt lautstark daran, ob er vor laufenden Kameras intim werden möchte. Ganz so schüchtern zeigt er sich kurz darauf im Pool dann aber nicht mehr – beim altbekannten Spiel "Wahrheit oder Pflicht" wird bereits ordentlich geknutscht.