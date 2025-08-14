Jimi Blue Ochsenknecht bei "Are You The One – Realitystars in Love": Darum ist er in Folge 1 nicht zu sehen
"Are You The One – Realitystars in Love" ist zurück! Diesmal mit dabei: kein Geringerer als Jimi Blue Ochsenknecht. Doch wo steckt der eigentlich in Folge 1?
"Are You the One" ist offiziell gestartet, doch von Jimi Blue Ochsenknecht weit und breit keine Spur.
© RTL / Johanna Bollmann
Die neue Staffel von "Are You The One – Realitystars in Love" auf RTL+ ist gestartet und sorgt gleich von Beginn an für jede Menge Gesprächsstoff. 22 Singles sind nach Thailand gereist, um ihr "Perfect Match" – und vielleicht auch die große Liebe – zu finden. Während die ersten Flirts, Dramen und Küsse im Pool bereits über die Bildschirme flimmern, stellt sich eine Frage mehr denn je: Wo bleibt eigentlich Stargast Jimi Blue Ochsenknecht?
Auftakt bei "Are You the One": Erste Dramen & erste Küsse in Thailand
Moderatorin Sophia Thomalla führt wie gewohnt durch die Folgen. Direkt in der ersten Challenge, bei der die Kandidaten Schlauchboote aufpumpen müssen, macht sie eine klare Ansage: "Heute geht es um etwas, mit dem ihr euch als Reality-Stars bestens auskennt: heiße Luft." Den berühmt-berüchtigten "Boom Boom Room" hingegen, nehmen die Reality-Stars erstmal mit Zurückhaltung wahr: : Calvin O. etwa, bekannt aus "Too Hot To Handle", zweifelt lautstark daran, ob er vor laufenden Kameras intim werden möchte. Ganz so schüchtern zeigt er sich kurz darauf im Pool dann aber nicht mehr – beim altbekannten Spiel "Wahrheit oder Pflicht" wird bereits ordentlich geknutscht.
Ebenfalls mit von der Partie: Sandra Janina, die bereits aus mehreren Reality-Formaten bekannt ist und nun mit Influencer Kevin Njie möglicherweise das erste "Perfect Match" der Staffel bilden könnte. Bei der Boot-Challenge harmonieren die beiden zwar gut, doch während Sandra begeistert von Kevins Augen schwärmt, zweifelt dieser bereits. Jetzt stehen dennoch beide gemeinsam in der "Match Box" und warten gebannt auf das Ergebnis.
"Are You The One – Realitystars in Love": Wo bleibt Jimi Blue?
Im Anschluss an die erste Doppelfolge fragen sich Fans jetzt aber besonders eins: Was hat es mit der Abwesenheit von Jimi Blue auf sich? Bereits im Vorfeld wurde er ganz besonders dramatisch angekündigt, und gehört wohl wirklich zu den bekanntesten "AYTO"-Kandidaten aller Zeiten. "So hohen Besuch hatten wir bei 'Are You The One?' noch nie!", meint selbst Sophia Thomalla. Doch in der ersten Doppelfolge fehlt von dem Schauspieler jede Spur.
Ob er erst später ins Haus einzieht oder auf eine besondere Art ins Spiel gebracht wird, bleibt bislang offen. Sicher ist: Sein Auftritt dürfte für ordentlich Wirbel sorgen – sowohl innerhalb der Gruppe als auch vor den Bildschirmen zu Hause.