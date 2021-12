Jimi Blue Ochsenknecht: Jetzt plaudert er exklusiv für InTouch aus dem Nähkästchen

Das neue Jahr steht vor der Tür und Jimi Blue Ochsenknecht hat bereits große Neujahres-Vorsätze: Er möchte 2022 mit veganer Ernährung beginnen. In Kooperation mit Lieferando macht er mit beim "Veganuary" und verzichtet bewusst auf den Verzehr von Fleisch und tierischen Produkten. Dafür hat er jetzt eine eigene Bowl für "taste&soul" kreiert - die "Jimi Orange Bowl" - die er jetzt stolz im Kitchen Kartell in Berlin vorstellte. Im exklusive Interview mit InTouch Online verriet der frischgebackene Papa der kleinen Snow Elanie, die er dieses Jahr gemeinsam mit Yeliz Koc auf der Welt begrüßen durfte, nun worauf er beim Kochen am meisten Wert legt, wie er zu veganer Ernährung steht und was sich seit der Geburt seiner Tochter für ihn verändert hat.