Jimi Blue Ochsenknecht: Macht ER ihm jetzt seine Vaterrolle streitig?

Zwar ist das Gesicht der Kleinen, wie gewohnt, durch einen Herz-Emoji versteckt, doch alles deutet darauf hin, dass die frischgebackenen Mama ihre Tochter bereits dem ehemaligen "Love Island"-Star vorgestellt hat und die drei gemeinsam viel Zeit verbringen. Nicht ohne Grund sind die Bilder auf denen Paco die kleine Tochter von Jimi und Yeliz auf den Arm hält ganz oben in Yeliz' Fotoalbum. Auch ihr daraufhin in der Story geteilter Chatverlauf auf Whatsapp, bei dem Paco ihr letzter Kontakt war vor Jimi, lässt darauf schließen, wer aktuell für die hübsche Brünette an erster Stelle steht. Was Jimi dazu sagt, dass ein anderer Mann gerade so viel Zeit mit seiner Tochter verbringt, bleibt abzuwarten. Bislang hat er sich nicht zu den Gerüchten über die neue Liebe seiner Ex geäußert.

Vielleicht möchte er ein Drama wie vor der Geburt der kleinen Snow vermeiden. Was damals wirklich zwischen Yeliz und Jimi abging, erfährst du im Video: