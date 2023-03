Jimi Blue Ochsenknecht: Mama Natascha Ochsenknecht zerstört sein Liebesglück

Es könnte so schön sein zwischen Jimi Blue Ochsenknecht und seiner Freundin Laura Marie Geissler – wäre da nicht Jimis Mutter Natascha Ochsenknecht, die zur Partnerwahl ihrer Söhne angeblich immer eine, ähem, starke Meinung hat. Und Neuzugang Laura scheint ihr leider so gar nicht in den Kram zu passen. Der Grund ist wohl vor allem Jimis neue Lieblingsbeschäftigung: als Plus One an seiner toughen Rennfahrerin kleben!