Jimi Blue Ochsenknecht: TV-Klatsche! Damit hat er sich keinen Gefallen getan

Die Karriere von Jimi Blue hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Früher bekannt aus Kinofilmen wie "Die Wilden Kerle", tritt er heute vor allem in Reality-TV-Formaten und Familien-Dokus auf. Seine Auftritte in "Diese Ochsenknechts", "Are You The One – Reality Stars in Love" und nun "Villa der Versuchung" markieren eine neue Phase seiner Öffentlichkeit – geprägt von Konflikten, Imagebrüchen und Skandalen.