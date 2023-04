Joachim Llambi & Christian Polanc: Eklat hinter den "Let's Dance"Kulissen!

In der letzten Sendung legten Christian und Sharon einen flotten Jive aufs Parkett. Doch bei Joachim Llambi und Co. hielt sich die Begeisterung in Grenzen. Mit 24 Punkten landeten sie nur im Mittelfeld des Rankings. Ein Unding für Christian! "Puh, ich weiß irgendwie nicht so richtig, was ich sagen soll. Ich muss es ehrlich zugeben, ich bin ein bisschen enttäuscht von den Punkten. Ich weiß, was für einen Jive wir getanzt haben", schimpft er auf Instagram nach der Sendung.