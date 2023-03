"Let's Dance"-Sharon & Christian: Zoff hinter den Kulissen!

Wie "Bild" erfahren haben will, soll wohl Sharon der Auslöser für den Streit gewesen sein. So habe sie von Anfang an nicht mit Christian tanzen wollen, berichtet eine Quelle: "Sie wollte schon von Beginn an nicht mit Christian tanzen, weil sie irgendwelche Vorbehalte hatte. Doch dann hat sie Christian, der nichts davon wusste, bei der Live-Show ausgesucht. Seither kracht es fast bei jeder Tanz-Einheit."

Anschließend soll eine Krisensitzung stattgefunden haben, in der Sharon, laut "Bild", gar nicht zu beruhigen war. Die Ex-Bachelorette habe sich wohl "nach einer Haut-Erkrankung von Polanc nicht sicher gefühlt". Zudem soll sie sich über Christians Schweißgeruch nach dem Tanz-Training beschwert haben.

Die Produktion ließ allerdings nicht mit sich verhandeln und stellte sich hinter den Profi-Tänzer. "Das ist hier kein Wunschkonzert", stellte ein Produktionsmitarbeiter klar.

Das klingt nicht danach, als wäre der Streit zwischen Sharon und Christian geklärt... Trotzdem werden sie weiterhin als Tanzpaar auf dem Parkett zu sehen sein. Ob das gut geht?

