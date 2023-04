Joachim Llambi: Zu viel für den "Let's Dance"-Juror! Er macht Schluss

Blanke Panik bei "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi! Der sonst eigentlich so toughe Juror musste ganz jetzt schön Schlucken: In der neuen ProSieben-Show "Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?" treten prominente Kandidaten gegen nicht prominente Kandidaten in diversen, teilweise sehr harten Challenges in verschiedenen Ländern gegeneinander an. Diese brachten die Promis teilweise schon an ihre Grenzen - so auch Joachmin Llambi.