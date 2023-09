Joey Heindle: Erschreckende Beichte! Er ist "durch die Hölle gegangen"

In der ARD-Sendung "Brisant" spricht der Sänger jetzt über Zeiten in seinem Leben, die alles andere als leicht waren: "Da bin ich schon echt manchmal durch die Hölle gegangen, aber ich habe mich irgendwie jedes Mal herausgekämpft aus dem Ganzen. Und jetzt fühlt es sich eigentlich zum ersten Mal richtig gut an in meinem Leben, so. Also irgendwie fühle ich mich so richtig lebendig.", verrät der 30-Jährige. Inzwischen geht es Joey aber wieder gut und er blickt positiv in die Zukunft.