Johannes B. Kerner: Ehrliche Worte! Er spricht über das Aus

"Willst du arbeiten, bis du irgendwann wirklich nicht mehr kannst?", will Moderator Thorsten Otto wissen, der gerade erst mit Kerner auf der "Blauen Couch" saß. Und die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen: "Kann ich jetzt noch nicht sagen. Jetzt möchte ich noch arbeiten!"

Darüber, was in fünf oder zehn Jahren sein könnte, mache er sich noch keine Gedanken. In 20 Jahren allerdings schon! "Dann wäre ich ja 78. Wenn ich da noch gesund bin, dann ist ja schon mal viel geschafft. Ob ich dann noch arbeiten muss? Was weiß ich? Vielleicht habe ich dann Enkelkinder. Keine Ahnung, in welcher Lebenssituation ich dann bin", so Kerner. Wichtig sei ihm vor allen Dingen die Gesundheit. An der Arbeit habe er aber auch weiterhin noch sehr viel Spaß.

"Ich weiß ja schon gar nicht, was ich nächste Woche mache. Wie soll ich wissen, was ich in 20 Jahren mache? Ich lebe relativ in der Gegenwart. Das heißt nicht, dass ich gedankenlos bin, weder was die Vergangenheit, noch was die Zukunft angeht. Aber ich bin schon gern im Hier und Jetzt", erklärt Kerner.

Und das ist auch absolut in Ordnung. Über die Zukunft kann er sich auch später noch Gedanken machen...