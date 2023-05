Johannes Oerding: Jetzt sollen alle die Wahrheit erfahren

So offenbart der Wahl-Hamburg jetzt in der "WDR"-Talkshow "Kölner Treff", dass er ursprünglich aus dem Westen der Republik stammt. Im Gespräch verrät er: "Fälschlicherweise denkt man, ich würde aus Hamburg kommen - aber ich lebe da 'nur' seit 20 Jahren. In Münster geboren. Ich bin am linken Niederrhein, ganz wichtig, linker Niederrhein, groß geworden." Johannes ergänzt: "Meine Mutter oder die ganze mütterliche Seite kommt aus Recklinghausen-Datteln. Vater kommt aus dem Düsseldorfer Raum. Also ich habe eigentlich alles drin, was man hier in NRW braucht." Wow! Das wussten bis jetzt sicherlich nur wenige seiner Fans! Doch damit nicht genug! Wie Johannes weiter ausplaudert, liebt er es nach Hause zu fahren und wieder Kind zu sein: "Ich erwische mich auch dabei, dass ich immer den gleichen Ablauf habe, wie wahrscheinlich die meisten Kinder, die nach Hause kommen. Das Erste, was ich mache, ich komme rein, gucke in den Kühlschrank." Ob Johannes uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein!

Auch interessant

Steht bei Musiker-Kollegen Luca Hänni und seiner Verlobten Christina Luft etwa bald Nachwuchs an? Mehr dazu im Video: