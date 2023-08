Johannes Oerding: "Liebe in der Luft!" Er ist so glücklich

Johannes hatte gerade einen Auftritt in seiner Heimat Kapellen in Nordrhein-Westfalen. "Es war das emotionalste Konzert meiner langen Reise. Wir haben auf meinem alten Sportplatz gespielt. 50 Meter hinter dem Garten meines Elternhauses. Wo ich Fußball gespielt habe und viele andere Dinge gemacht habe", schwärmt der Chartstürmer in der Sendung. "Das ist natürlich schön, wenn das 14.000 Menschen stehen und du kennst eigentlich 10.000 von denen. Alle sind gekommen. Familie, Freunde, alte SchulkollegInnen. Ich bin noch nachhaltig beeindruckt, was dort für eine Freude und Liebe in der Luft lag."

Was seine alten Freunde über seine Mega-Karriere denken? "Ich merke, dass ganz viele von denen seit Jahren dahinter stehen und auch einen kleinen Stolz entwickeln. Ich kriege eigentlich nur positives Feedback." Und auch Johannes Familie ist Feuer und Flamme. Sein Papa ist Arzt und verkauft in seiner Praxis sogar Tickets und CDs. "Mein Vater und mein Bruder quatschen den Leuten förmlich die Tickets auf. Wenn die kein Ticket kaufen, gibt es auch kein Rezept", scherzt er. Über so wenig Support kann sich Johannes auf jeden Fall nicht beschweren.