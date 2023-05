Johannes Oerding & Ina Müller: Bitterer Trennungsschmerz! So einsam ist er wirklich

So berichtet der 40-Jährige nämlich jetzt bei "Late Night Berlin", dass ihm der räumliche Trennungsschmerz von seiner Ina mittlerweile ganz schön zu schaffen macht! Während die beiden in der Vergangenheit noch betonten, dass jeder seinen Platz für sich braucht, kommt Johannes nach Konzerten immer unglücklicher in seine eigenen vier Wände zurück. Der Musiker offenbart: "Das Schlimme ist, wenn man dann nach Hause kommt, ist da keiner mehr, der einem den Stuhl runterschiebt. Und das ist das Loch, in das man dann fällt. (…) Das Schlimmste ist die Stille, finde ich. Also wenn man dann wirklich zu Hause ist und man singt so vor sich hin und keiner applaudiert. Das tut weh." Oh ha! Ehrliche Worte, die zeigen: Johannes wünscht sich mehr Zweisamkeit! Ob er mit solch einer emotionalen Beichte seine Ina wohl doch noch vom Zusammenziehen überzeugen kann? Wir können gespannt sein!

