Johnny Depp: Jetzt nehmen sie die Kinder weg

Doch langsam scheint sich das Blatt zu wenden: Zum aktuellen Prozess haben sich bisher weder Lily-Rose noch Vanessa Paradis geäußert, im Gegenteil – sie scheinen bewusst auf Abstand zu gehen! Vor wenigen Tagen spielte Ambers Anwalt vor Gericht eine Sprachnachricht ab, in der Depp schimpft: „Jetzt hasst Lily-Rose mich, weil sie denkt, dass ich trinke. Und sie hat recht!“ Und es kommt noch schlimmer: In einer E-Mail an Elton John soll Depp seine langjährige Partnerin Vanessa Paradis als „erpresserische französische Schlampe“ bezeichnet haben, die die gemeinsamen Kinder einer „Gehirnwäsche“ unterziehen würde. Oje…

Für die übelste Gehirnwäsche an seiner Sippe dürfte mit solchen Aussagen wohl Depp selbst sorgen! Und auch wenn der Schauspieler vielleicht am Ende mit einem Haufen Schmerzensgeld nach Hause geht – er zahlt einen hohen Preis. Denn auf seine Familie wird er künftig wohl nicht mehr zählen können…

